 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

ȘI BALCONUL DEVINE LUX! STATUL VREA SĂ DUBLEZE IMPOZITUL ROMÂNILOR. La Buzău, câte apartamente ar putea intra în „vizorul” fiscului? Toma, Primăria și urbanismul de bloc!

i Scris de iulian gavriluta
ȘI BALCONUL DEVINE LUX! STATUL VREA SĂ DUBLEZE IMPOZITUL ROMÂNILOR. La Buzău, câte apartamente ar putea intra în „vizorul” fiscului? Toma, Primăria și urbanismul de bloc!
Aosom
Ai închis balconul ca să nu-ți mai plouă în casă, să nu-ți mai intre frigul în apartament sau pur și simplu ca să câștigi câțiva metri pătrați? Atenție! Statul ar putea să te taxeze suplimentar, iar nota de plată nu se limitează neapărat la balcon. Potrivit prevederilor Codului Urbanismului, impozitul pe întreaga clădire poate fi […]

Sursa: News Buzau

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech