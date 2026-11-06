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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Și Ilie Bolojan vorbește de greaua moștenire: Am semnat contracte de 19,5 miliarde de euro, deşi aveam 5,5 miliarde/ Autostrăzile spre Moldova, mutate pe programul de Apărare

r Scris de redactor, remus vlad
Și Ilie Bolojan vorbește de greaua moștenire: Am semnat contracte de 19,5 miliarde de euro, deşi aveam 5,5 miliarde/ Autostrăzile spre Moldova, mutate pe programul de Apărare
Aosom
Ilie Bolojan a spus că guvernul pe care l-a condus a moştenit pe infrastructură contracte de aproape patru ori mai mari decât banii europeni disponibili

Sursa: Stiri Pe Surse

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