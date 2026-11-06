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Economie

Și la ei e la fel: Trump dă vina pe "Idiocrați" pentru prăbușirea burselor cu peste 5%

e Scris de e-politic ro
Și la ei e la fel: Trump dă vina pe "Idiocrați" pentru prăbușirea burselor cu peste 5%
Aosom
Presedintele Trump a declarat joi seara ca alegatorii sunt singurii vinovati pentru prabusirea istorica a pietei bursiere, relateaza Axios. La doua zi

Sursa: Ziuanews.ro

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