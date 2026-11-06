Sibiul a ajuns al cincilea cel mai scump oraș din România pentru cumpărătorii de apartamente, după ce prețurile solicitate de proprietari și dezvoltatori au crescut cu 8% într-un an. La începutul lunii noiembrie, prețul mediu cerut pentru un apartament din Sibiu era de 2.051 de euro/mp util, însă în centrul orașului ajungea la 2.664 de […] The post Sibiul urcă în topul celor mai scumpe piețe imobiliare din România. Cât costă metrul pătrat, la începutul lunii noiembrie appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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