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Economie

Simtel Team semnează un contract de 17 mil. euro pentru construcţia unei centrale fotovoltaice în Italia. Valoarea lui înseamnă aproape o treime din capitalizarea bursieră a companiei antreprenoriale

l Scris de liviu popescu
Simtel Team semnează un contract de 17 mil. euro pentru construcţia unei centrale fotovoltaice în Italia. Valoarea lui înseamnă aproape o treime din capitalizarea bursieră a companiei antreprenoriale
Aosom
Simtel Team (SMTL), companie de inginerie listată pe Bursa de Valori Bucureşti, a semnat prin Simtel Italia un contract EPC de 17 mil. euro, fără TVA,...

Sursa: Zf Ro

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