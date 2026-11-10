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Economie

Sistem inedit. Un supermarket italian le permite săracilor să își aleagă produsele de care au nevoie fără să plătească

p Scris de petru mazilu
Sistem inedit. Un supermarket italian le permite săracilor să își aleagă produsele de care au nevoie fără să plătească
Aosom
Un supermarket italian le permite săracilor să ia produse de pe raft fără să plătească. Magazinul se află în Perugia, iar sistemul inedit a fost pus la punct de câțiva tineri. Ei își propun să combată sărăcia și risipa de alimente.

Sursa: Mediafax Ro

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