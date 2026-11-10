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Economie

Situația financiară a României și riscul retrogradării ratingului de țară. Explicațiile lui Nicușor Dan: Când ai pierdut încrederea piețelor, îți ia ani de zile ca să revii

t Scris de tiberiu vasile
Situația financiară a României și riscul retrogradării ratingului de țară. Explicațiile lui Nicușor Dan: Când ai pierdut încrederea piețelor, îți ia ani de zile ca să revii
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Președintele Nicușor Dan a explicat cât de gravă este situația financiară a României, ce riscuri implică o eventuală retrogradare a ratingului de țară și cât ar putea dura recâștigarea încrederii piețelor financiare.

Sursa: Dcnews

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