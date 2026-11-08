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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Smartphone-urile de la iPhone emit cele mai multe radiații, arată un studiu german. Pe ce loc se află dispozitivele Samsung, Xiaomi, Google și Motorola

d Scris de dan stan
Smartphone-urile de la iPhone emit cele mai multe radiații, arată un studiu german. Pe ce loc se află dispozitivele Samsung, Xiaomi, Google și Motorola
Aosom
Smartphone-urile de la Apple sunt telefoanele mobile populare în 2026 care emit cele mai multe radiații, potrivit datelor publicate de Oficiul Federal pentru Protecție împotriva Radiațiilor din Germania (BfS).

Sursa: Ziare

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