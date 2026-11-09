Soba pe lemne îți poate afecta plămânii fără să simți. România are 3,5 milioane de locuințe care se încălzesc așa

Sobele pe lemne pot ascunde un pericol pentru sănătate, chiar dacă oferă căldură în sezonul rece. Fumul rezultat din ardere conține particule fine care pătrund adânc în plămâni. Un studiu realizat în Anglia indică o scădere mai rapidă a funcției pulmonare în rândul persoanelor care folosesc combustibili solizi.

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