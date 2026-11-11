 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Societatea de Transport București ar fi început să dea preavize de concediere. Sindicatul indică 880 de angajați pe liste

r Scris de răzvan munteanu
Societatea de Transport București ar fi început să dea preavize de concediere. Sindicatul indică 880 de angajați pe liste
Aosom
STB ar fi dat preavize de concediere. Sindicatul indică 880 de angajați pe liste. Documentul prevede cel mult 12 salarii sau indemnizații.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech