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Economie

Sorina Matei, directorul general interimar al TVR, declarații despre starea televiziunii publice: "Am trimis 4 informări Parlamentului despre situația critică în care se află SRTv"

d Scris de daniel groza
Sorina Matei, directorul general interimar al TVR, declarații despre starea televiziunii publice: "Am trimis 4 informări Parlamentului despre situația critică în care se află SRTv"
Aosom
Sorina Matei, directorul general interimar al TVR, spune că a avertizat în Parlament asupra situației financiare și administrative dificile a televiziunii publice. Ea susține că a transmis patru informări privind problemele instituției.

Sursa: Ziare

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