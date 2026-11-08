 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

S&P retrogradează ratingul Poloniei pentru datoria în moneda națională, pe fondul creșterii îndatorării

v Scris de viorica marin
S&P retrogradează ratingul Poloniei pentru datoria în moneda națională, pe fondul creșterii îndatorării
Aosom
Agenția de rating S&P a menținut calificativul pentru datoria în valută, dar a revizuit perspectiva ambelor ratinguri la negativă. Deficitele bugetare persistente și blocajele politice ar putea afecta capacitatea Varșoviei de a redresa finanțele publice.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech