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Economie

Spania, blocată miercuri, 11 noiembrie, de o grevă generală de proporții! Zborurile și transporturile, afectate

a Scris de andreea vlad
Spania, blocată miercuri, 11 noiembrie, de o grevă generală de proporții! Zborurile și transporturile, afectate
Aosom
Spania se pregătește, miercuri, 11 noiembrie, pentru o grevă generală de amploare. Angajații protestează față de criza locuințelor și creșterea chiriilor. Manifestația ar putea afecta semnificativ activitatea economică și transporturile. Greva generală din 11 noiembrie 2026 este prevăzută să dureze 24 de ore, de la ora 00:00 până la ora 24:00, miercuri, 11 noiembrie. Criza […]

Sursa: National - Ziarul National

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