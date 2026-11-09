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Economie

Stadiul mega-proiectului Tarnița–Lăpuștești: Hidroelectrica și francezii de la EDF fac un nou pas pentru hidrocentrala de la Cluj

o Scris de oana doroșenco
Stadiul mega-proiectului Tarnița–Lăpuștești: Hidroelectrica și francezii de la EDF fac un nou pas pentru hidrocentrala de la Cluj
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Proiectul hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești face un nou pas înainte.

Sursa: Ziua De Cluj

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