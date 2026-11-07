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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Stâlpii de iluminat de pe bulevardul Vasile Milea, recondiționați și vopsiți în gri antracit

i Scris de ignat vlad
Stâlpii de iluminat de pe bulevardul Vasile Milea, recondiționați și vopsiți în gri antracit
Aosom
Primăria Sibiu a început vineri, 6 noiembrie, lucrările de recondiționare și vopsire a stâlpilor de iluminat public de pe bulevardul Vasile Milea. Intervențiile fac parte din etapa de finalizare a lucrărilor de modernizare a bulevardului, după înlocuirea asfaltului de pe carosabil și trotuare și reamenajarea zonelor verzi. Lucrările presupun îndepărtarea ruginii, aplicarea unui grund cu […] The post Stâlpii de iluminat de pe bulevardul Vasile Milea, recondiționați și vopsiți în gri antracit appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

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