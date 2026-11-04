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Economie

Starea de alertă în comuna Praid este prelungită încă 30 de zile. "Să fim pregătiți de evacuare, dacă Doamne ferește se impune", explică prefectul

m Scris de mihai diac
Starea de alertă în comuna Praid este prelungită încă 30 de zile. "Să fim pregătiți de evacuare, dacă Doamne ferește se impune", explică prefectul
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Starea de alertă în comuna Praid a fost prelungită cu încă 30 de zile, a anunțat, miercuri, 4 noiembrie 2026, prefectul județului Harghita, Petres Sándor.

Sursa: Ziare

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