 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Statisticile spun că ar trebui să fim mulţumiţi de preţuri, realitatea de la raft e alta. De ce viaţa pare din ce în ce mai scumpă în România. „Putem să avem zone foarte ieftine, dar şi zone unde preţurile sunt foarte ridicate” VIDEO

i Scris de iulian tenchiu
Statisticile spun că ar trebui să fim mulţumiţi de preţuri, realitatea de la raft e alta. De ce viaţa pare din ce în ce mai scumpă în România. „Putem să avem zone foarte ieftine, dar şi zone unde preţurile sunt foarte ridicate” VIDEO
Aosom
Preţurile din România se situează la aproximativ 80% din media Uniunii Europene, potrivit unei statistici Eurostat invocate de Costin Ciora, lector la...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech