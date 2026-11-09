Statul cu cel mai ridicat nivel al calității vieții din lume caută sute de mii de angajați. A relaxat legislația muncii pentru a acoperi deficitul de specialiști în 20 de domenii

Luxemburgul, desemnat drept statul cu cel mai ridicat nivel al calității vieții din lume, a declanșat o campanie agresivă de recrutare la nivel global, fixându-și ca obiectiv atragerea a peste 335.000 de lucrători calificați până în anul 2040. Pentru a combate un deficit cronic de personal alimentat de îmbătrânirea accelerată a populației și extinderea infrastructurii digitale, micul stat vest-european a relaxat drastic legislația muncii. Modificările vizează direct ...

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