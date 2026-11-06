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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Statul iar s-a împrumutat cu peste 3,3 miliarde lei

d Scris de denisa grega
Statul iar s-a împrumutat cu peste 3,3 miliarde lei
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Nevoia de bani cu care se confruntă guvernul PSD pentru a putea acoperi salariile bugetarilor și pensiile, dar și pentru a satisface cererile clientelei sale [...] Articolul Statul iar s-a împrumutat cu peste 3,3 miliarde lei a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online

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