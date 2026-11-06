Statul român a câștigat definitiv litigiul privind autorizația de construire a gazoductului Tuzla–Podișor. Ce spune ministrul Energiei

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Asociația Bankwatch România - Filiala Cluj în dosarul privind autorizația de construire a gazoductului Tuzla-Podișor, conducta prin care gazele extrase din perimetrul Neptun Deep vor intra în Sistemul Național de Transport. Proiectul, evaluat la peste 500 de milioane de euro, este finalizat și a fost pus în funcțiune de Transgaz.

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