Statul român a emis primele penalități pentru Rheinmetall: 8,7 milioane de euro. Neregulile descoperite în afacerea cu compania germană

Ministerul Apărării a emis prima factură de penalități pentru Rheinmetall. 8,7 milioane de euro are de recuperat deja statul român de la compania germană. Primele două sisteme de apărare antiaeriană modernizate de Rheinmetall nu au trecut testele de recepție. Acestea trebuiau livrate pe 15 aprilie 2026, însă nu au ajuns nici până acum în țară.

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