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Economie

Statul s-a împrumutat din piața locală cu peste 3,3 miliarde lei

i Scris de indiscret
Statul s-a împrumutat din piața locală cu peste 3,3 miliarde lei
Aosom
Acum câteva zile România a strâns 4,5 miliarde euro din piața internațională, printr-o emisiune de euroobligațiuni, la dobânzi cuprinse între 5 și 7%, în timp ce dobânda de referință a BCE este de 2,50%. Joia aceasta, Finanțele s-au împrumutat cu 2,355 miliarde lei, prin intermediul unei emisiuni cu scadența în octombrie 2031, pentru care a […] The post Statul s-a împrumutat din piața locală cu peste 3,3 miliarde lei appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia

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