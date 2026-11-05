Acum câteva zile România a strâns 4,5 miliarde euro din piața internațională, printr-o emisiune de euroobligațiuni, la dobânzi cuprinse între 5 și 7%, în timp ce dobânda de referință a BCE este de 2,50%. Joia aceasta, Finanțele s-au împrumutat cu 2,355 miliarde lei, prin intermediul unei emisiuni cu scadența în octombrie 2031, pentru care a […] The post Statul s-a împrumutat din piața locală cu peste 3,3 miliarde lei appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗