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Economie

Statul trebuie să plătească salarii restante și compensatorii în valoare de 11 milioane de euro pentru aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă care nu mai muncesc din iunie

o Scris de olivia andrei
Statul trebuie să plătească salarii restante și compensatorii în valoare de 11 milioane de euro pentru aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă care nu mai muncesc din iunie
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Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a afirmat că România riscă să intre în infringement pentru că sunt două companii similiare - CFR Marfă și Carpatica.

Sursa: Ziare

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