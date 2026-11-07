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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

STB pregătește concedieri colective: 880 de angajați vizați. Primele preavize ar putea fi înmânate săptămâna viitoare

c Scris de cristina stancu
STB pregătește concedieri colective: 880 de angajați vizați. Primele preavize ar putea fi înmânate săptămâna viitoare
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Societatea de Transport București (STB) se pregătește pentru una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani, după ce a notificat autoritățile cu privire la intenția de a disponibiliza 880 de angajați.

Sursa: Adevarul

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