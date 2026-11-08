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Economie

STB taie sute de posturi după intrarea în insolvență! Câți bani primesc șoferii cu peste 20 de ani vechime

l Scris de laura dori
STB taie sute de posturi după intrarea în insolvență! Câți bani primesc șoferii cu peste 20 de ani vechime
Aosom
Concedieri masive la STB: 880 de angajați vor pleca, inclusiv șoferi și vatmani. Ce salarii compensatorii primesc și ce se schimbă pentru călători.

Sursa: Click

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