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Economie

Stéphane Garelli: În Europa, întâi reglementezi şi abia apoi spui companiei să inoveze, dacă poate. Trebuie să ieşim din asta şi să lucrăm la productivitate pentru a ţine pasul

b Scris de bogdan alecu
Stéphane Garelli: În Europa, întâi reglementezi şi abia apoi spui companiei să inoveze, dacă poate. Trebuie să ieşim din asta şi să lucrăm la productivitate pentru a ţine pasul
Aosom
Statele Unite ale Americii încurajează companiile să inoveze mai întâi, iar reglementarea vine după. În Europa, ordinea este inversă, iar diferenţa se vede în clasamentul celor mai mari companii listate din lume, din care Europa aproape lipseşte.

Sursa: Zf Ro

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