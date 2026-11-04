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Economie

Strada Rahovei din Sibiu va fi modernizată cu 33,5 milioane de lei. Bandă pentru autobuze, piste de biciclete și noi spații verzi

d Scris de dedu ioana
Strada Rahovei din Sibiu va fi modernizată cu 33,5 milioane de lei. Bandă pentru autobuze, piste de biciclete și noi spații verzi
Aosom
Primăria Sibiu a lansat procedura de achiziție pentru modernizarea străzii Rahovei, una dintre arterele intens circulate ale orașului. Proiectul, în valoare de 33,5 milioane de lei, prevede refacerea carosabilului și a trotuarelor, amenajarea pistelor pentru biciclete, introducerea unei benzi dedicate autobuzelor și modernizarea iluminatului public. Lucrările vor viza întreaga lungime de 1,6 kilometri a străzii. […] The post Strada Rahovei din Sibiu va fi modernizată cu 33,5 milioane de lei. Bandă pentru autobuze, piste de biciclete și noi spații verzi appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

Sursa: Tribuna

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