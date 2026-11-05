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Economie

Studiu: Puterea de cumpărare a europenilor crește la 21.153 de euro în 2026. În România, aceasta ajunge la 11.283 de euro

i Scris de ioana andreescu
Studiu: Puterea de cumpărare a europenilor crește la 21.153 de euro în 2026. În România, aceasta ajunge la 11.283 de euro
Aosom
Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Europa creşte la 21.153 de euro în 2026, în timp ce România înregistrează 11.283 de euro şi coboară de pe locul 31 pe locul 32 în clasamentul european.

Sursa: Stirile Pro.tv

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