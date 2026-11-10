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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

SUA, Rusia și Ucraina se întâlnesc astăzi și mâine la Abu Dhabi, în primele discuții, din februarie, despre pace. Spre deosebire de rundele trecute, americanii susțin acum implicarea europenilor în negocieri, în ciuda opoziției Rusiei.

a Scris de antonia olteanu
SUA, Rusia și Ucraina se întâlnesc astăzi și mâine la Abu Dhabi, în primele discuții, din februarie, despre pace. Spre deosebire de rundele trecute, americanii susțin acum implicarea europenilor în negocieri, în ciuda opoziției Rusiei.
Aosom
Noile discuții de la Abu Dhabi vin într-un context diferit. Acestea sunt primele de când SUA și Israelul au lansat atacuri împotriva Iranului și primele după ce republicanii au pierdut alegerile de la jumătatea mandatului. De altfel, acum, Administrația Trump susține că Europa trebuie să participe direct la negocieri. Cei doi trimiși ai SUA, Jared […]

Sursa: Biziday

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