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Economie

SUA se confruntă cu un „exod al creierelor” fără precedent, simptom al unei crize profunde în lumea științifică

m Scris de marina constantinoiu
SUA se confruntă cu un „exod al creierelor” fără precedent, simptom al unei crize profunde în lumea științifică
Aosom
În fața reducerilor bugetare și a climatului de neîncredere față de știință impulsionat de Casa Albă, cercetători cu experiență părăsesc țara, în timp ce numărul doctoranzilor străini care sosesc este în scădere semnificativă. Un context care s-ar putea schimba, într-o oarecare măsură, odată cu rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, din 3 noiembrie, scrie Le Monde.

Sursa: Digi24

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