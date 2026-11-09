SUA se confruntă cu un „exod al creierelor” fără precedent, simptom al unei crize profunde în lumea științifică

În fața reducerilor bugetare și a climatului de neîncredere față de știință impulsionat de Casa Albă, cercetători cu experiență părăsesc țara, în timp ce numărul doctoranzilor străini care sosesc este în scădere semnificativă. Un context care s-ar putea schimba, într-o oarecare măsură, odată cu rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, din 3 noiembrie, scrie Le Monde.

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