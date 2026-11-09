Sub presiune nu lucrăm mai bine. Doar mai repede, spune un expert în economie comportamentală

Penuria de bani și de timp ne îngustează atenția exact când am avea mai multă nevoie de ea. Rodica Ianole-Călin, expert în economie comportamentală, explică de ce și ce putem face înainte să intrăm în „tunel”. Un studiu publicat în Science Darăta că grijile legate de bani costă puncte de IQ. „Cercetătorii le-au cerut participanților …

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