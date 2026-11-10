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Economie

Sud-africanii de la MAS ar putea lua în calcul vânzarea mallurilor din Târgovişte, Arad şi Alba Iulia. Cu M Core şi AFI, exiturile din retail ar ajunge la circa 600 mil. euro

b Scris de bogdan alecu
Sud-africanii de la MAS ar putea lua în calcul vânzarea mallurilor din Târgovişte, Arad şi Alba Iulia. Cu M Core şi AFI, exiturile din retail ar ajunge la circa 600 mil. euro
Aosom
După două tranzacţii în care au vândut 13 parcuri de retail către M Core şi AFI Europe, pentru 330,8 mil. euro, investitorii de la MAS ar putea avea...

Sursa: Zf Ro

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