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Economie

Summit climatic în Turcia cu participarea a aproape 200 de țări

v Scris de vlad draghicescu (dw)
Summit climatic în Turcia cu participarea a aproape 200 de țări
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Aproximativ 200 de state negociază la Antalya măsuri împotriva încălzirii globale. Germania susține un nou obiectiv energetic. Cancelarul federal Friedrich Merz nu participă însă la summit.

Sursa: Ziare

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