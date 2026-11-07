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Economie

Summitul climatic COP31 începe în Turcia. Combustibilii fosili, pe agenda discuţiilor

m Scris de mediafax
Summitul climatic COP31 începe în Turcia. Combustibilii fosili, pe agenda discuţiilor
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Reducerea utilizării combustibililor fosili şi finanţarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice sunt principalele teme ale conferinţei ONU COP31, care începe luni, 9 noiembrie, la Antalya, în Turcia.

Sursa: Zf Ro

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