„Suntem la limită”. Tanczos Barna avertizează asupra costurilor tot mai mari cu datoria publică

Senatorul UDMR Tanczos Barna spune că problema României nu este doar nivelul datoriei publice, ci mai ales costul tot mai ridicat al finanțării acesteia. Potrivit estimărilor sale, cheltuielile vor crește și anul viitor, iar reducerea datoriei ar urma să înceapă abia în 2028-2029.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗