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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

„Suntem la limită”. Tanczos Barna avertizează asupra costurilor tot mai mari cu datoria publică

m Scris de mediafax
„Suntem la limită”. Tanczos Barna avertizează asupra costurilor tot mai mari cu datoria publică
Aosom
Senatorul UDMR Tanczos Barna spune că problema României nu este doar nivelul datoriei publice, ci mai ales costul tot mai ridicat al finanţării acesteia. Potrivit estimărilor sale, cheltuielile vor creşte şi anul viitor, iar reducerea datoriei ar urma să înceapă abia în 2028-2029.

Sursa: Zf Ro

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