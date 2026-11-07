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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Sute de angajați concediați la STB înainte de Sărbătorile de Iarnă. Câte salarii compensatorii vor primi

c Scris de catalina sirbu
Sute de angajați concediați la STB înainte de Sărbătorile de Iarnă. Câte salarii compensatorii vor primi
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Peste 800 de angajați ai Societății de Transport București, inclusiv șoferi și vatmani, ar urma să fie dați afară până la finalul acestui an. Societatea se află în insolvență vrea să reducă cheltuielile.

Sursa: Ziare

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