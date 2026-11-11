Țara în care salariul minim pentru muncitorii calificați va ajunge la 5.400 de euro pe lună. „Opriți sărăcirea!”, cer sindicatele

Liderul sindical Pierre-Yves Maillard, 58 de ani, propune un salariu minim de 5.000 de franci elvețieni, circa 5.400 de euro, pentru angajații cu studii profesionale, susținut de o inițiativă populară pregătită de Federația Sindicatelor din Elveția (SGB), cu semnături colectate începând din 2027, scrie Blick. Maillard consideră că salariile actuale nu asigură un trai decent.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗