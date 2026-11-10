Târgul de Cariere revine la Sibiu în 17 și 18 noiembrie, cu sute de oportunități profesionale și companii din mai multe domenii de activitate. Evenimentul va avea loc la Hotel Ramada, iar AJOFM Sibiu participă în calitate de partener. Evenimentul se adresează atât persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și celor care […] The post Târgul de Cariere revine la Sibiu. Zeci de angajatori își prezintă ofertele la Hotel Ramada appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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