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Economie

Târgul de Crăciun din Craiova, magnet pentru turiști încă de dinainte de deschidere. Hotelurile sunt aproape sold-out. Cât costă cazarea

c Scris de cristina stefan
Târgul de Crăciun din Craiova, magnet pentru turiști încă de dinainte de deschidere. Hotelurile sunt aproape sold-out. Cât costă cazarea
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După succesul celui de anul trecut, Târgul de Crăciun din Craiova se anunță a fi la mare căutare printre turiști și în 2026. Așa se face că, deși au mai rămas trei zile până la deschiderea ediției din acest an a târgului, cazările în hoteluri sunt aproape epuizate, îndeosebi pe durata weekendurilor. Pe măsură ce […]

Sursa: National - Ziarul National

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