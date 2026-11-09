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Economie

TAROM, pe ultimul loc în clasamentul AirAdvisor 2026: aproape jumătate dintre cererile de despăgubire ajung în instanță

r Scris de redactor, roxana popa
TAROM, pe ultimul loc în clasamentul AirAdvisor 2026: aproape jumătate dintre cererile de despăgubire ajung în instanță
Aosom
Când un zbor este anulat sau întârziat semnificativ, pasagerii au dreptul la despăgubire. La TAROM jumătate ajung in instanta

Sursa: Stiri Pe Surse

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