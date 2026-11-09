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Economie

”TAROM va exista cu siguranță și anul viitor.” Directorul companiei îi îndeamnă pe pasageri să cumpere cu încredere bilete: ”Avem planuri mari”

e Scris de ema petrescu
”TAROM va exista cu siguranță și anul viitor.” Directorul companiei îi îndeamnă pe pasageri să cumpere cu încredere bilete: ”Avem planuri mari”
Aosom
”TAROM va exista cu siguranță și anul viitor, avem planuri mari pentru companie și îndemn toți pasagerii să cumpere cu încredere bilete, pentru că traversăm un proces de modernizare și consolidare,” a transmis luni, 9 noiembrie, directorul general al TAROM, Cristian Anghel.

Sursa: Ziare

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