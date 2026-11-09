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Economie

TAROM va mai zbura în 2027? Ce spune directorul despre viitorul companiei după avertismentul privind restructurarea

a Scris de alexandra cruceru, redactor
TAROM va mai zbura în 2027? Ce spune directorul despre viitorul companiei după avertismentul privind restructurarea
Aosom
TAROM va continua să zboare în 2027. Directorul companiei dă asigurări pasagerilor, în timp ce planul de restructurare trebuie renegociat cu Bruxelles-ul

Sursa: Stiri Pe Surse

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