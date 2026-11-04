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Economie

TAS a anunțat decizia finală în cazul Anei Maria Bărbosu. Suspendare, dar rezultatele nu îi sunt anulate

a Scris de anca flondor
TAS a anunțat decizia finală în cazul Anei Maria Bărbosu. Suspendare, dar rezultatele nu îi sunt anulate
Aosom
Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la sol în cadrul Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 și campioană europeană în 2025, a primit o suspendare definitivă de doi

Sursa: Stiri Pe Surse

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