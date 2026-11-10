Taxa pe avere care i-a înfuriat pe miliardarii din Silicon Valley a căzut la referendumul din California

Proiecțiile realizate de mass-media din SUA la aproape o săptămână de la scrutin arată că alegătorii din California au respins prin referendum propunerea de taxare a averilor miliardarilor din acest stat, o măsură controversată care a stârnit o opoziție puternică în Silicon Valley, transmite marți agenția AFP, citată de Agerpres. Numărarea voturilor nu fusese încă …

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