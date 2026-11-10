În fața unei crize fiscale potențiale în 2027, întrebarea care se pune cu forță este: cum pot fi convingute companiile să investească într-un mediu economic incert? Dragoș Huru, profesor de economie la ASE, a avertizat recent că investițiile nu se mai fac, iar această tendință poate avea un impact profund asupra economiei românești. În contextul […] The post Taxe 2027: Companiile se retrag sau investesc? first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗