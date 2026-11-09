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Economie

Taxe locale plafonate la Cluj! Emil Boc: „Nu creștem impozitele pentru anul 2027”.

o Scris de oleg ghilas(
Taxe locale plafonate la Cluj! Emil Boc: „Nu creștem impozitele pentru anul 2027”.
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Primăria Cluj-Napoca propune plafonarea taxelor locale în 2027. Emil Boc a semnat proiectul care vizează menținerea taxelor și impozitelor locale pentru 2027 la nivelul din 2026.

Sursa: Monitorul Cluj

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