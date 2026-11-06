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Economie

Taxe și impozite în 2027: Primarii anunță ce se schimbă pentru români / Unde rămân înghețate și ce se întâmplă cu balcoanele închise

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Taxe și impozite în 2027: Primarii anunță ce se schimbă pentru români / Unde rămân înghețate și ce se întâmplă cu balcoanele închise
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Taxele și impozitele locale din 2027 provoacă noi controverse, în contextul discuțiilor despre indexarea dărilor cu rata inflației și posibila supraimpozitare a locuințelor cu balcoane închise fără autorizație.

Sursa: Stiri Pe Surse

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