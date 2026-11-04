Taxele și impozitele din București nu vor crește în 2027. Anunțul Primăriei Capitalei

Bucureștenii ar urma să plătească în 2027 aceleași taxe și impozite locale ca în acest an. Primăria Capitalei a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că primarul general Ciprian Ciucu a decis să propună plafonarea acestora la nivelul din 2026. Măsura vizează inclusiv taxa pentru parcarea de reședință, care nu ar urma să fie majorată. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie însă aprobată de Consiliul General al Municipiului București.

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