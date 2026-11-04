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Economie

Taxele și impozitele locale din București vor fi plafonate în 2027

i Scris de iulia horovei
Taxele și impozitele locale din București vor fi plafonate în 2027
Aosom
Primăria Municipiului București anunță, miercuri, că taxele și impozitele locale, dar și taxa pentru parcarea de reședință rămân neschimbate în 2027.

Sursa: Dcnews

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